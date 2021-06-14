ООО «ДОКТОР НА ДОМ»
Клиника «ДОКТОР НА ДОМ | ВРАЧ НА ДОМ» — это частный медицинский центр вызова врача на дом и в офис
105203
Россия
г Москва
р-н Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская, д 50 к 1
+7 (499) 112-34-51
+7 (499) 112-34-51
9719021207
Бесплатная расшифровка анализов Наши доктора помогут разобраться в результатах анализов!
Выгодные цены Стоимость исследований у нас дешевле, чем в сетевых лабораториях!
Быстрый выезд докторов Приедем в течение двух часов или к запланированному времени
Доктора для детей и для взрослых Терапевты, педиатры и узкие специалисты
Услуги по вызову врача на дом
Услуги
В клинике «ДОКТОР НА ДОМ | ВРАЧ НА ДОМ»
Наш телефон: +7 499 112-34-51
представлены услуги для детей и взрослых. Вызов детского и взрослого платного врача на дом, вызов педиатра (детского врача платно) на дом, вызов медсестры на дом, анализы, капельницы на дому и многие другие услуги.
Патронаж
Услуги для бизнеса
О клинике "ДОКТОР НА ДОМ | ВРАЧ НА ДОМ"
О клинике
Клиника «ДОКТОР НА ДОМ | ВРАЧ НА ДОМ» — это клиника по вызову платного врача для взрослых и платному вызову детского врача на дом в Москве и Московской области. Есть детское и взрослое направление, отделение диагностики, экстренная помощь с выездом на дом.
Платный вызов детского врача - 3500 рублей.
Платный вызов врача для взрослого - 3500 рублей.
Наш врач на дом выдает больничный лист (листок нетрудоспособности).
Люди, которые всегда помогут
Наши специалисты
Попасть в команду «ДОКТОР НА ДОМ | ВРАЧ НА ДОМ» могут только лучшие специалисты с многолетней практикой и доказанным опытом.Наши врачи не только лечат. Они помогают сохранить здоровье и находят подход и к взрослым, и детям.
Врач-терапевт
Даминева Лиана Альфредовна
Врач-терапевт
Даминева Лиана Альфредовна
Квалифицированный врач-терапевт. Проводит выездные приемы, диагностирует, лечит и занимается профилактикой общетерапевтических болезней.
Телефон+7(499)112-34-51
Врач-терапевт
Бабий Надежда Владимировна
Врач-терапевт
Бабий Надежда Владимировна
Врач-терапевт
Полунин Руслан Романович
Врач-терапевт
Полунин Руслан Романович
Врач-терапевт
Фалалеева Лидия Александровна
Врач-терапевт
Фалалеева Лидия Александровна
Лидия Александровна - врач-терапевт, заслуживший любовь клиентов благодаря внимательной диагностике, дружелюбию и глубоким знаниям в области медицины.
Врач-терапевт
Шарапов Баатр Санчирович
Врач-терапевт
Шарапов Баатр Санчирович
Врач-терапевт
Симахова Карина Лазаревна
Врач-терапевт
Симахова Карина Лазаревна
Врач-терапевт
Ватагина Юлия Михайловна
Врач-терапевт
Ватагина Юлия Михайловна
Врач-терапевт
Кибарова Алина Аледдиновна
Врач-терапевт
Кибарова Алина Аледдиновна
Врач-терапевт
Иотова Яна Юрьевна
Врач-терапевт
Иотова Яна Юрьевна
Иотова Яна Юрьевна - специалист в сфере терапии, который незамедлительно подберёт индивидуальную методику лечения для пациента.
Компании, которые заботятся о вас
Отзывы
Нам доверяют
Обратная связь помогает развиваться в нужном направлении. Мы прислушиваемся к отзывам, ищем новые точки роста и корректируем рабочие процессы. Благодарим всех, кто выразил свое мнение. Для нас это ценно!
Новости
События компании
В этом разделе мы размещаем информацию об актуальных событиях из мира медицины, успехах нашей компании,
а также объявления для наших пациентов и партнеров.
Продукция
Каталог товаров
Сдать анализы на дому в Москве и Московской области.
Точное соблюдение рекомендаций врача — залог быстрого и успешного выздоровления. На нашем сайте представлены лабораторные исследования от наших партнеров, которые необходимы в лечении.
Акции
Максимум выгоды
Выгодные спецпредложения и накопительные скидки для наших пациентов! Хотите узнать подробнее об условиях акций?
Свяжитесь с нами по почте или телефону — проконсультируем и ответим на все вопросы.
бессрочная
Каждый 10 вызов - бесплатный!
Никак доплат
Бесплатный выезд медсестры
с 1 мая до 31 января
-10%
Ответы на популярные вопросы
Вопрос-ответ
В этом разделе публикуем ответы на популярные вопросы. Не нашли ответов? Свяжитесь с нами по форме обратной связи или телефону для консультации. Расскажем детали или проведем онлайн консультацию.Все вопросы
Правда ли выезд бесплатный?
Да! От 1000 руб. выезд медсестры бесплатный.
Какие биоматериалы можно сдать дома?
Кровь и капиллярную кровь.
Можно ли получить перевод ПЦР на английский?
Да! Чтобы получить перевод ПЦР-теста на английский, достаточно указать это в анкете ПЦР.
Данные по ПЦР-тестам передаются в ЕМИАС?
Дай Если адрес регистрации клиента в г. Москва, то результаты анализов передаются в ЕМИАС
Блог
Все самое интересное
Здоровье зависит не только от усилий врачей, но и от нас самих. В блоге мы делимся полезными материалами о том, как правильно заботиться о своем здоровье. Инструкции, советы и чек-листы — все собрано в одном разделе. Если у вас остались вопросы к нашим специалистам, запишитесь на консультацию.
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!
Отправить